Calciomercato, stretta Juve per Todibo: affare ai dettagli

Jean Clair Todibo dovrebbe essere il prossimo colpo del calciomercato della Juve: il club bianconero starebbe limando la formula dell'acquisto

Per Jean Clair Todibo, la Juventus procede, seppur a piccoli passi. Infatti, nonostante tra il club bianconero e il Nizza, società detentrice del cartellino, l’accordo di massima sembrerebbe stato raggiunto già da diversi giorni, mancherebbero ancora alcuni dettagli per chiudere l’affare.

Juve e Nizza lavorano sulla ripartizione dell’esborso

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Juventus e Nizza sarebbero d’accordo sul passaggio in bianconero del difensore in cambio di 35 milioni di euro. A rallentare l’operazione sarebbe la scelta di come la società bianconera dovrà versare a quella francese la cifra. Inoltre, andrebbe definita anche la formula del passaggio, il quale sarà con ogni probabilità un prestito oneroso. Ad esso si aggiungerebbe il diritto di riscatto, con l’obbligo al verificarsi di determinate condizioni.