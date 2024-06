Calciomercato Juve, sondaggio dell’Aston Villa per Soulè

L'Aston Villa avrebbe provato a inserire tra gli affari di calciomercato con la Juventus anche il cartellino dell'argentino Matias Soulè

Mentre la trattativa per portare Douglas Luiz alla Juventus pare finalmente riprendere, Fabrizio Romano avrebbe svelato un interessante retroscena di calciomercato. Infatti, prima di trovare la soluzione con l’Aston Villa delle contropartite tecniche, Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea, il club inglese avrebbe proposto l’inserimento di Matias Soulè.

La valutazione della Juventus di Soulè

La speranza dell’Aston Villa per Soulè sarebbe però durata molto poco. Infatti, la Juventus avrebbe fatto sapere la sua valutazione del cartellino, la quale si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro. L’inserimento del calciatore per l’affare Douglas Luiz sarebbe stato quindi praticamente impossibile. Per le stesse richieste, anche il primo tentativo della Roma per lui sarebbe al momento diventato un nulla di fatto.