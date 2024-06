Marchetti: “Juve, qualche piccolo intoppo per Douglas Luiz”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della trattativa per Douglas Luiz.

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Lo scoglio da superare ad oggi è rappresentato dalle richieste dell’entourage di McKennie. Per cui o si trova un accordo o l’americano dovrà essere sostituito da qualcun altro, ma la seconda ipotesi mi sembra più improbabile. Qualche intoppo in una trattativa che coinvolge così tante parti è normale che ci sia, anche perchè tutti i giocatori coinvolti vogliono far pesare la propria importanza nello scambio e cercano quindi di massimizzare i propri introiti. Di certo l’Aston Villa ha una dead line insindacabile legata al fairplay finanziario, che è quella del 30 giugno”.