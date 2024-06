Calciomercato Juve, richiesta monstre del Napoli per Di Lorenzo

Il Napoli avrebbe fatto la sua valutazione per cedere Giovanni Di Lorenzo: il terzino sarebbe finito nel mirino del calciomercato della Juve

Continua a perversare sottotraccia la vicenda Di Lorenzo al Napoli con la Juventus sullo sfondo. Sportmediaset ha provato a far luce sull'attuale situazione che potrebbe scuotere il calciomercato. In realtà, al momento non ci sarebbero i presupposti per un trasferimento neppure dopo che il giocatore ha manifestato, tramite l'agente, la volontà di cambiare aria. Infatti, il Napoli, mal disposto a cedere il suo capitano, per di più a una diretta concorrente, siederebbe al tavolo solo di fronte a un offerta attorno ai 55 milioni di euro. Una richiesta completamente fuori parametri per il club bianconero che, di fronte a queste richieste, non sarebbe disponibile a trattare.