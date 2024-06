Mercato Juve | Giuntoli da urlo! Prende Douglas Luiz e vuole pure…

Il dirigente della Juventus sembra avere le idee molto chiare rispetto alla prossima mossa di calciomercato del club bianconero

Calciomercato Juventus: Giuntoli scatenato

La Juventus ha tutta l’intenzione di puntare al pesce grosso in vista della prossima stagione. Vuole vincere lo scudetto e non solo. Ha anche voglia di tentare l’assalto ad un cammino Europeo da urlo in Champions League. Tutto lascia pensare che questo accadrà perché vedendo le mosse di mercato che Giuntoli sta pianificando, l’aria che tira ha tutta l’impressione di essere questa. Poco da dire in tal senso: tutto si sta muovendo nella giusta direzione. L’esempio migliore per rappresentare quello che stiamo scrivendo da giorni, è Douglas Luiz. Un colpo fenomenale. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, l’affare è in dirittura d’arrivo. Giuntoli ha anticipato qualsiasi genere di concorrenza e presto, chiuderà il colpo. Ma c’è di più. Nella mente e nei piani dell’ex dirigente del Napoli, c’è qualcos’altro di molto grosso.

In molti si sono affrettati a dire che Giuntoli avrebbe chiuso il capitolo legato a Koopmeiners una volta portato a casa il colpo Douglas Luiz. Niente di più falso. Sempre secondo le informazioni che abbiamo raccolto in queste ore e in questi giorni, ci sarebbe tutta la possibilità di un doppio colpo a centrocampo. Koopmeiners sarebbe ancora – infatti – l’obiettivo numero uno sulla lista del dirigente Juventino. Che non intende fermarsi a Douglas Luiz. Restate su Juvenews.eu per aggiornamenti su questo e altro. E proprio in tal senso, occhio ad una indiscrezione uscita poco fa su Morata <<<