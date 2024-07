Calciomercato Juve, Rabiot: “Futuro? Concentrato sull’Europeo”

Quale sarà il futuro di Rabiot? Il centrocampista è ufficialmente svincolato ma potrebbe firmare comunque con la Juve: le sue parole

Adrien Rabiot è ufficialmente svincolato. Ora il francese dovrà decidere in che squadra giocare la prossima stagione ma il momento della verità non arriverà prima della fine dell’Europeo. Intervistato al termine di Francia-Belgio, infatti, ha confermato: “Non so cosa succederà ma non ho voglia di parlare di questo. Dire qualcosa ai tifosi? Penso abbiano capito che sono concentrato sull’Europeo con la mia Nazionale e che vedremo cosa succederà dopo. Il mio focus è al 100% qui, poi ovviamente sono sempre in contatto con la società”.

Juve, le parole di Rabiot sull’Italia

Parlando dell’eliminazione della nazionale italiana ha invece aggiunto: “Per quanto visto nella fase a gironi potevamo aspettarcelo. La Svizzera era arrivata molto più forte, non posso dire che sono sorpreso dall’eliminazione dell’Italia. La squadra è anche giovane e aveva bisogno di tempo per lavorare col nuovo allenatore. Avranno occasione di fare meglio nei prossimi anni”.