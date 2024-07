Calciomercato Juve, il Milan insiste per convincere Rabiot

A partire da oggi, Rabiot è svincolato dal contratto scaduto con la Juventus e libero sul calciomercato: il Milan starebbe trattando con lui

Con l’arrivo di luglio, il contratto che lega Adrien Rabiot e la Juventus è giunto alla sua scadenza naturale. Nonostante il club bianconero avesse presentato con un certo anticipo una proposta di rinnovo a rialzo per il centrocampista francese, il giocatore ha esitato fino ad oggi. Se in un primo momento questi sembrava intenzionato a prendere una decisione prima dell’inizio di Euro2024, ora invece parrebbe aver scelto di non farlo fino al termine della competizione. Il passare del tempo avrebbe però aumentato le speranze degli altri club di convincerlo ad accettare il loro progetto. Tra questi in particolare ci sarebbe il Milan.

Il Milan tenta il colpo Rabiot

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il colpo a zero di Adrien Rabiot sarebbe troppo ghiotto per lasciarselo sfuggire. I Diavoli, pur di arrivare al calciatore sarebbero disponibile a sforare il budget per gli stipendi. Si arriverebbe a un offerta inferiore a quella della Juventus, ma con un contratto più lungo. In questo senso, i rossoneri ci starebbero provando con insistenza.