Calciomercato Juve, Marchetti: “Kean opportunità per la Fiorentina”

Marchetti ha parlato del calciomercato in uscita della Juventus: per il giornalista, Kean potrebbe essere un obiettivo della Fiorentina

Intervenuto a Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato del calciomercato in uscita della Juventus. Tra i giocatori che non rientrerebbero nei piani futuri dei bianconeri ci sarebbe l’attaccante italiano Moise Kean. Per il giornalista, su di lui ci sarebbe un interesse concreto della Fiorentina.

Occasione Kean: la Fiorentina ci pensa

“Kean è un’opportunità perché è a scadenza di contratto e non rientra nei piani della Juventus. Con lui si farà una scommessa. A livello tecnico non si può discutere perché è stato uno dei più precoci del nostro campionato. Da un punto di vista caratteriale può venire qualche caratteriale. Lui è ancora giovane e, se capissse che ‘è bisogno di un lavoro costante, sarebbe un grande colpo”.