Calciomercato Juve, De Blasis: “Kean piace al Bologna”

De Blasis ha parlato dell'attaccante della Juventus, Kean: per il giornalista sarebbe finito nel taccuino di calciomercato del Bologna

Il futuro di Moise Kean sarà con ogni probabilità lontano dalla Juventus. L’attaccante italiano, vicinissimo all’addio già negli ultimi giorni di calciomercato invernale, sarebbe considerato tra i probabili partenti in quello ai nastri di partenza. Accostato inizialmente all’Atletico Madrid, per la trattativa di gennaio saltata per la mancata idoneità dopo le visite mediche, si sarebbe parlato dell’ipotesi araba. Eventualità che Michele De Blasis, firma de La Gazzetta dello Sport, tenderebbe a escludere.

Bologna in prima linea per Kean

Per il giornalista, attualmente sarebbe il Bologna la squadra maggiormente interessata a Kean. Ecco le sue parole su X: “L’Al Nassr non è interessato a Moise Kean. L’attaccante della Juventus piace tanto al Bologna, non sarà inserito in un ipotetico scambio con il Nizza per Khepren Thuram“.