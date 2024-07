Calciomercato Juve, Giuntoli prepara lo scambio per Todibo

La Juve cerca di convincere il Nizza: Giuntoli è pronto a inserire una contropartita per trovare l'accordo per Todibo

Sfumato Calafiori l’obiettivo numero uno della Juve per la difesa è diventato Todibo. I rapporti con il Nizza sono ottimi ma nonostante questo la squadra francese chiede 40 milioni di euro per il cartellino del classe 1999. Per cercare di abbassare il prezzo Giuntoli è pronto a offrire una contropartita: i bianconeri lavorano allo scambio.

Calciomercato Juve, Motta vuole Todibo: pronta la contropartita

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve è pronta a inserire nella trattativa con il Nizza il cartellino di uno tra i giovani Nonge e Muharemovic. L’accordo con il difensore francese è già stato trovato e Giuntoli spera ora che l’inserimento di una contropartita possa velocizzare la trattativa con il Nizza.