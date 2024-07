Calciomercato Juve, contatti tra Roma e l’entourage di Chiesa

Federico Chiesa potrebbe lascia la Juventus in questa sessione di calciomercato: la Roma si sarebbe già mossa per lui parlando con l'entourage

Tra le situazioni più delicati in casa Juventus sul fronte calciomercato in uscita c’è sicuramente quella legata a Federico Chiesa. A differenza degli altri giocatori già considerati di troppo dal tecnico Thiago Motta per la stagione che verrà, un caso ibrido è proprio quello dell’attaccante italiano. Chiesa rappresenta un patrimonio importante, la cui scadenza di contratto riduce però ogni giorno il suo valore. Considerato in alto mare il suo rinnovo e i dubbi dello stesso tecnico brasiliano sul suo impiego nella nuova Juve, ecco che si aprirebbero degli scenari concreti di cessione.

La Roma si muove per Chiesa

La volontà della Juventus sarebbe principalmente quella di una cessione di Chiesa all’estero. Molto semplicemente, ci sarebbe molta più fiducia nella possibilità che un club esterno al campionato italiano possa offrire un conguaglio economico adeguato per lui. In realtà, secondo quanto riportato da Il Romanista, la Roma sarebbe la squadra che si sarebbe ad oggi mossa con maggiore convinzione. I rappresentanti del club capitolino avrebbero già avuto un contatto concreto con l’entourage del giocatore e ci sarebbe la convinzione di poter lavorare su un accordo attorno ai 25 milioni di euro.