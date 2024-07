Jadon Sancho resta un obiettivo del calciomercato della Juve: Giuntoli ha in mente due strade per prenderlo. Le novità

La Juve continua la sua ricerca di nuovi esterni offensivi da regalare a Thiago Motta. Uno dei nomi in cima alla lista di Giuntoli resta Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United. Le trattative per l’esterno inglese non sono però facili, con i Red Devils che valutano il giocatore tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Calciomercato Juve, Giuntoli vuole Sancho: due ipotesi

Per questo la Juve studia non uno ma due piani per acquistarlo. Il primo potrebbe essere il prestito, con una parte del pesante ingaggio da 8,5 milioni di euro pagata dai bianconeri. Questa ipotesi però non entusiasma il Manchester United che preferirebbe monetizzare dalla sua cessione. La seconda via è invece quella di uno scambio, magari con Chiesa che ha una valutazione di mercato simile e può piacere agli inglesi. In questo senso, però, prima sarà necessario capire quale sarà l’esito dell’incontro con Fali Ramadani, agente del giocatore, per il rinnovo di contratto.