Calciomercato Juve, anche la Roma si inserisce per Morata

Se la Juve vorrà affondare per il ritorno di Morata durante questo calciomercato, i bianconeri dovrebbero vedersi dall'interesse della Roma

Una nuova pretendente si inserirebbe alla corsa per Alvaro Morata. L’attaccante dell’Atletico Madrid, il quale avrebbe manifestato alcune perplessità sulla sua permanenza nei Colchoneros, avrebbe scatenato l’interesse dei club europei. Oltre alla Juventus e al Fenerbahce, secondo quanto riportato da Sportmediaset, anche la Roma penserebbe allo spagnolo per potenziare il reparto offensivo. Con il ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea, e il solo Tommy Abraham, di ritorno da un lungo infortunio, in ruolo, l’arrivo di Morata sarebbe particolarmente risolutivo. A differenza però della trattativa per Lukaku, sarebbe quasi impensabile credere che l’Atletico Madrid possa accettare formule di trasferimento diverse da quelle che porterebbero a una monetizzazione rapida.