Calciomercato, attenta Juve! Il Fenerbahce ci prova per Morata

Il Fenerbahce starebbe provando a precedere la Juventus sul calciomercato per rafforzare il proprio attacco con l'acquisto di Alvaro Morata

Negli ultimi giorni sarebbe nuovamente emersa la suggestione di riportare Alvaro Morata alla Juventus. A favorire tale ipotesi sarebbero state le stesse recenti dichiarazioni del calciatore che non si sentirebbe sicuro sul suo ruolo nell’attuale Atletico Madrid. L’attaccante, reduce da una stagione molta positiva, avrebbe sicuramente molti estimatori. Uno di questi con ogni probabilità è Josè Mourinho. Infatti, secondo quanto riportato da Fanatik, l’allenatore portoghese avrebbe insistito per una punta di caratura internazionale con i dirigenti del Fenerbace, con il quale ha recentemente firmato un contratto. La società sarebbe pronta a dar avvio a una trattiva con l’Atletico Madrid e nel frattempo avrebbe già contattato il club iberico per discuterne.