Juventus, quale futuro per Douglas Costa? Una nuova ipotesi all’orizzonte

Al termine della stagione, la Juventus tenterà nuovamente la cessione di Douglas Costa, al rientro dal prestito al Bayern Monaco

Al termine della stagione, dirigenti e staff della Juventus si siederanno attorno ad un tavolo per discutere le diverse strategie di calciomercato. Obiettivo principale, rinforzare i reparti che in questa stagione hanno complicato la gestione ordinaria di Andrea Pirlo, ovvero centrocampo ed attacco, senza dimenticare il discorso legato alle corsie esterne. Resta da chiarire anche la questione riguardante la cessione di diversi elementi che finora non si sono distinti per qualità di rendimento all'interno dello scacchiere tattico del neo allenatore bianconero, come i vari Rabiot, Bentancur, Bernardeschi e Ramsey. Nonostante Pirlo consideri il gallese un giocatore imprescindibile per le sue idee tattiche, la società non sarebbe dello stesso avviso e non esiterebbe a cederlo al migliore offerente per creare una ricca plusvalenza.

Inoltre, merita un discorso a parte anche la vicenda relativa alla possibile partenza di Paulo Dybala, che andrà in scadenza di contratto nel 2022 non avendo ancora concluso l'accordo per il rinnovo. Una sua cessione permetterebbe alla Juventus di incassare un buon tesoretto da reinvestire sul mercato, per l'acquisto di altri tasselli che rilancerebbero la squadra di Pirlo ad alti livelli. Infine, bisogna anche considerare il rientro dal prestito di giocatori come Mattia De Sciglio, Daniele Rugani e Douglas Costa. Mentre i primi due avrebbero convinto le loro attuali società per le quali giocano, lo stesso non si può dire del brasiliano in forza al BayernMonaco, essendo stato utilizzato con il contagocce dal tecnico dei bavaresi, Flick.

Il rientro del classe 1990 alla Continassa è pressoché scontato, in quanto non vi sarebbe al momento la volontà da parte dei tedeschi di riscattare il giocatore. Durante la scorsa campagna acquisti invernale, si vociferava addirittura di un suo ritorno anticipato all'ombra della Mole, per poi essere girato immediatamente al Milan. A bocce ferme, la società parlerà con l'entourage di Douglas Costa per definire il futuro dell'ala mancina, che secondo Calciomercato.com avrebbe diversi estimatori in PremierLeague, tra cui il Leeds di Marcelo Bielsa. Per il momento si tratterebbe solamente di una voce, che potrebbe prendere corpo nell'arco delle prossime settimane. Dalla cessione del brasiliano, la Juventus spererebbe di incassare una somma intorno agli 11 milioni di euro, in modo tale da non andare incontro ad una sostanziosa minusvalenza, che in un momento come questo peserebbe come un macigno sul bilancio societario.