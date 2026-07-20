La Juventus vuole definire gli ultimi dettagli per l’acquisto di Mateo Pellegrino. Previsti nuovi contatti con gli agenti del calciatore.
La Juventus continua a muoversi sul mercato con l'obiettivo di rinforzare l'attacco, tra i nomi più caldi c'è quello di Mateo Pellegrino, per il quale i contatti con il Parma proseguono da giorni.
La trattativa con i Ducali sembrerebbe essere ben impostata, mancherebbe ora soltanto l’intesa definitiva sulla formula dell’operazione. Il motivo per cui l’affare non è stato già definito, è legato alla situazione di Randal Kolo Muani, considerato sempre il primo obiettivo per l’attacco bianconero.
Nonostante le due trattative viaggino sue due binari diversi -l’arrivo del francese non esclude Pellegrino- il club bianconero vuole avere le idee chiare su come destinare il budget.
Per tale motivo la strategia della Vecchia Signora è chiara: scoprire l’esito della trattativa con il Paris Saint-Germain, dopodiché chiudere l’operazione con la società emiliana.
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Previsti nuovi contatti
Nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti tra le parti, con gli agenti dell'attaccante argentino attesi a Milano per proseguire il dialogo con la dirigenza bianconera. La Juventus vuole definire gli ultimi dettagli, così da essere pronta ad accelerare non appena si sbloccherà il fronte legato a Kolo Muani.
Dal canto suo, il Parma, ha aperto alla cessione del proprio centravanti, ma non aspetterà all’infinito. Gli emiliani infatti, con il tesoretto incassato, dovranno cercare un valido sostituto e sperano quindi di chiudere l’affare con la Juventus in tempi brevi. Le prossime ore potranno riservarci delle importanti novità.
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