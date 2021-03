Juventus, entusiasmo alla Continassa: i bianconeri ci credono davvero

La Juventus crede fermamente nella rimonta: da CR7 ai magazzinieri, cosa filtra dalla Continassa

redazionejuvenews

Una vittoria che dà morale, quella ottenuta martedì sera dalla Juventus contro un tenace Spezia, che non ha mai rinunciato a giocare nemmeno sotto di tre gol. Tre punti molto importanti per il proseguo del campionato bianconero che si portano momentaneamente a -7 dall'Inter capolista, impegnata questa sera a Parma ed a -4 dal Milan, che ieri ha pareggiato 1-1 contro l'Udinese al 97' grazie ad un rigore trasformato da Kessié. Data la fatica accusata dai rossoneri nel corso delle ultime settimane, in casa Juventus cresce il rammarico per non essere riusciti a strappare quei due punti in più a Verona, che avrebbero permesso alla VecchiaSignora di avvicinarsi ulteriormente al treno di testa. Ma dalle parole dichiarate al termine dei due incontri ravvicinati dai protagonisti dei due match, pare che i campioni d'Italia non abbiano ancora gettato la spugna, dimostrando di credere ancora nella conquista del decimo scudetto consecutivo.

Nonostante il malumore che si percepisce intorno alla Juventus, i giocatori della squadra e lo stesso Andrea Pirlosono i primi a credere in una rimonta che vista così sembra molto complicata, soprattutto tenendo conto della storia di questo campionato. Insomma, il rendimento dei bianconeri è stato troppo altalenante per permettere loro di rimanere agganciati alla vetta della classifica e questa mancanza di continuità ha fatto in modo che Madama perdesse troppi punti per strada, soprattutto durante il girone di andata. Ma Federico Chiesa ed Alvaro Morata in primis, dopo le partite di Verona e contro lo Spezia sono stati chiari: "Noi lotteremo fino alla fine, o almeno fino a che lo consentirà la matematica. Chi non ci crede, non accenda nemmeno la televisione".

A confermare quanto di sopra riportato, l'edizione odierna di Tuttosport, che recita così: "Da Cristiano Ronaldo ai magazzinieri: alla Juventus tutti ci credono ancora". Nonostante la lotta scudetto sembra ormai un affare tra Inter e Milan, il quotidiano torinese rimarca come alla Continassa tutti credano ancora nella conquista del tricolore. Ma per riuscirvi, Andrea Pirlo dovrà contare sul recupero dei tanti infortunati, che hanno condizionato parecchio l'andamento della stagione bianconera. Inoltre, la VecchiaSignora dovrà essere brava nel saper sfruttare le giornate in cui le milanesi commettano passi falsi, facendo attenzione anche a cosa accade dietro, poiché anche la lotta per entrare in ChampionsLeague si sta facendo più accesa che mai. CR7 suona la carica e tutti rispondono con entusiasmo: la Juventus lotterà fino alla fine.