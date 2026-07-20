La Juventus, ha comunicato la cessione a titolo temporaneo di Diego Pugno all’Ajax. Il classe 2006, dopo essersi messo in mostra con la Juventus Next Gen, è quindi pronto per iniziare la sua nuova avventura nel campionato olandese. Un percorso che lo aiuterà senz’altro nel suo percorso di crescita.

Il comunicato della Juventus

Arrivato in bianconero nel 2021, il giovane attaccante ha compiuto una parte importante della sua crescita all'interno del nostro Settore Giovanile. Un percorso ricco di tappe significative, culminato nel dicembre del 2024 con il momento speciale del debutto in Prima Squadra, in occasione della sfida di Serie A disputata sul campo del Lecce. Nell'ultima stagione, Pugno ha collezionato 9 presenze e realizzato 2 reti con la maglia della Next Gen.

E adesso si aprono le porte di un’esperienza formativa nel massimo campionato olandese: in bocca al lupo, Diego!