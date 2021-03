Corsa scudetto, i nerazzurri provano la fuga

Stasera gli uomini di Conte hanno l'occasione di portarsi a sei punti sul secondo posto

Il campionato prosegue a ritmo forsennato. L'ennesimo turno infrasettimanale di questa stagione ha portato tre punti alla Juventus, che resta ancora defilata nella lotta per il primo posto. I rossoneri, graziati da un rigore all'ultimo secondo, hanno portato via soltanto un punto all'Udinese, lasciando spazio al tentativo di fuga dei nerazzurri. Battendo il Parma stasera, gli uomini di Conte possono portarsi a +6 sul secondo posto. Un vantaggio ancora non proibitivo, ma col quale potrebbero dare un ulteriore colpo a questo campionato. La Juventus, che si è concessa troppe battute d'arresto, non può più sbagliare. Pirlo ha fatto sapere che le ambizioni di titolo dei bianconeri non sono state ridimensionate: il decimo di fila è ancora un obiettivo. Ma la strada per raggiungerlo dovrà essere drittissima, con pochissimo spazio per altri scivoloni. Sia bianconeri che nerazzurri hanno ancora diversi avversari temibili da affrontare e le distanze potrebbero decisamente accorciarsi. Il destino del campionato sembrerebbe essere nelle mani di Lukaku e compagni, ma la Juve conta ancora sul recupero di Juventus-Napoli e sullo scontro diretto per mettere pressione al grande ex di questa lunghissima partita.