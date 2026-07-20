Come vi raccontiamo da diverso tempo, le priorità della Juventus in sede di calciomercato mercato rimangono l’acquisto di un portiere e di un centravanti. In merito all’estremo difensore, questa settimana potrà risultare decisiva per conoscere l’esito della trattativa con l’Aston Villa per assicurarsi il “Dibu” Martinez. L’argentino avrebbe già dato il suo benestare per un trasferimento a Torino, manca invece da raggiungere l’intesa economica con i Villans.

La richiesta dell’Aston Villa

Terminato il Mondiale con la sua Argentina, per il portiere, è tempo ora di pensare al suo futuro e spera di conoscere in tempi brevi se potrà diventare un nuovo giocatore della Vecchia Signora. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra i due club che proveranno a trovare una quadra per il trasferimento del portiere in Italia.

Al momento c’è ancora distanza tra la richiesta del club di Birmingham e la Juventus: i bianconeri, hanno infatti offerto una cifra vicina ai 6 milioni di euro al fronte dei 13/15 richiesti dagli inglesi. La dirigenza bianconera, consapevole che la distanza da colmare è ancora ampia e conscia del fatto che l’Aston Villa difficilmente abbasserà le proprie pretese economiche, cercherà di far leva sulla volontà del “Dibu” di trasferirsi a Torino.

L’intesa con il portiere

Il portiere ha dato da tempo l'ok al trasferimento e in caso di accordo totale tra i due club bisognerà sistemare solo piccoli dettagli economici. Il “Dibu” ha accettato verbalmente un triennale con scadenza giugno 2029 e ingaggio intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione.

Nei prossimi giorni, la Juventus si augura quindi che dall’Inghilterra possano arrivare segnali d’ apertura, altrimenti sarà costretta a virare su altri obiettivi.