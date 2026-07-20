Il profilo di Franck Kessié rimane uno dei maggiori obiettivi in casa Juventus. La dirigenza bianconera, vuole approfittare del suo stato da svincolato e vorrebbe regalare a Luciano Spalletti un colpo che porti leadership ed esperienza internazionale all’interno della rosa bianconera.

Il centrocampista ivoriano, nelle recenti dichiarazioni rilasciate, in più di un’occasione ha mostrato la voglia di tornare in Europa e avrebbe lanciato segnali d’apertura anche al club bianconero.

Inevitabilmente, per far sì che ciò accada, sarà necessario che il calciatore abbassi le proprie pretese economiche. Nella sua ultima esperienza nel campionato arabo, il suo ingaggio si avvicinava ai 12 milioni di euro annui, cifre nettamente fuori portata per la Juventus.

Il punto di Fabrizio Romano

Sulla questione, è intervenuto Fabrizio Romano, che attraverso un video su YouTube ha dichiarato di come allo stato attuale il centrocampista abbia ricevuto due offerte. Una proveniente sempre dall’Arabia Saudita, l’altra dalla Juventus.

I bianconeri, con gli agenti del calciatore, hanno avuto dei colloqui per mostrare la propria posizione e sopratutto chiarire che l’affare si potrà fare solo a determinate condizioni economiche. Riporta l’esperto di calciomercato.

Ad oggi quindi i contatti ci sono e lo stesso giocatore sta spingendo per un trasferimento a Torino. Inoltre, nei giorni scorsi si è parlato anche di un interessamento della Roma per il centrocampista, con la dirigenza capitolina che avrebbe anche avanzato una proposta ai procuratori dell’ivoriano.

Notizia che al momento non trova conferma, certamente la Juventus dovrà però accelerare i tempi se vorrà consegnare a mister Spalletti un centrocampista dell’importanza di Franck Kessié.