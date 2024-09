SOCIAL – La FIFA annuncia il logo del Mondiale per Club: tutte le novità

A partire dal 2025 il Mondiale per Club cambia faccia per diventare un nuovo torneo estivo di grande prestigio (ma anche grande guadagno economico). 32 squadre, 63 partite da disputare, tutto in 29 giorni: dal 15 giugno al 13 luglio. La Juve si è qualifica e parteciperà quindi alla sfida, pronta ad affrontare alcune tra

A partire dal 2025 il Mondiale per Club cambia faccia per diventare un nuovo torneo estivo di grande prestigio (ma anche grande guadagno economico). 32 squadre, 63 partite da disputare, tutto in 29 giorni: dal 15 giugno al 13 luglio. La Juve si è qualifica e parteciperà quindi alla sfida, pronta ad affrontare alcune tra le più grandi squadre del mondo. In vista dell’inizio della competizione sui social la FIFA ha quindi annunciato con un video quello che sarà il logo ufficiale della manifestazione.

Ready for a new era of club football #FIFACWC | #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/BiE8Pnzhy2 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) September 4, 2024

Di seguito la lista completa di tutte le squadre partecipanti (escluse le due che devono ancora essere assegnate):