La Juve fa gli auguri a John Elkann: il messaggio

Giornata speciale in casa Juve che oggi festeggia il compleanno di John Elkann. Ecco il comunicato: “La Juventus augura buon compleanno a John Elkann. Amministratore delegato di Exor, Presidente di Stellantis, Presidente Esecutivo di Ferrari e Presidente della Fondazione “Giovanni Agnelli”: oggi, martedì 1 aprile 2025, John Elkann compie 49 anni. Da parte di tutti noi, tantissimi auguri!”.

Juve, periodo complicato per Elkann

La speranza del popolo bianconero è che l’amministratore delegato di Exor (a tutti gli effetti il proprietario della Vecchia Signora) possa passare un compleanno felice e che la Juve possa fargli il regalo più grande. Nelle ultime settimane, infatti, il club bianconero non ha dato grandi soddisfazioni, tanto da costringere la dirigenza ed Elkann all’esonero di Thiago Motta. Ora con Tudor si spera che la situazione possa cambiare e già contro il Genoa è arrivata la prima vittoria, anche se sofferta. Ora non restano che otto partite prima del termine della stagione e la Juve si trova al momento al quinto posto: la qualificazione alla prossima Champions League è un obiettivo minimo da non fallire. Il regalo più bello per John Elkann. Nel frattempo arriva una notizia da brividi: Conte-Juve dicono che… <<<