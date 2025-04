La Juve celebra Yildiz: definizione di talento

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha voluto celebrare Kenan Yildiz. Ecco il comunicato: “Abbiamo provato a chiedere la definizione di “Talento” all’intelligenza artificiale. Ecco cosa ci ha risposto. Il talento è l’insieme di capacità innate e sviluppate che permettono a una persona di eccellere in un’attività con naturalezza e maestria. È una combinazione di

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha voluto celebrare Kenan Yildiz. Ecco il comunicato: “Abbiamo provato a chiedere la definizione di “Talento” all’intelligenza artificiale. Ecco cosa ci ha risposto. Il talento è l’insieme di capacità innate e sviluppate che permettono a una persona di eccellere in un’attività con naturalezza e maestria. È una combinazione di predisposizione naturale, passione, e impegno costante. Il talento, da solo, non basta: va coltivato, allenato e affinato con esperienza e dedizione. Spesso si manifesta in forma di creatività, abilità tecnica o intuizione, ed è ciò che distingue un individuo in un determinato campo, rendendo le sue azioni uniche, efficaci e straordinariamente autentiche. Capacità innate, eccellenza, maestria, ma anche dedizione, creatività e abilità e intuizione“.

Juve, il talento Yildiz

"Soffermiamoci sulla parola intuizione: è proprio quella che, sabato contro il Genoa, ha mandato Kenan Yildiz a segnare il gol partita con il Genoa. Una lunga discesa a destra, resistendo all'opposizione degli avversari (dedizione) per andare a trovare, da destra e col destro, un angolo che da lì avrebbero visto in pochi (intuizione). Non solo. Guardate, a proposito invece di creatività, come Kenan al 53′ decide di passare in mezzo a due", ha concluso il club bianconero.