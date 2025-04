Juve, Gatti: “Non mi fermerà neanche questo”

Il messaggio di Federico Gatti sui social dopo l'infortunio subito al perone: le parole del difensore della Juve

Nel corso del match contro il Genoa la Juve è stata costretta a fare a meno di Federico Gatti, fermato da un infortunio. Dopo gli esami strumentali il club bianconero ha pubblicato il seguente comunicato: “Federico Gatti, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, questa mattina è stato sottoposto presso il J | medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone“. I tempi di recupero sono stimati in circa un mese: Tudor dovrà quindi fare a meno di lui in una delle fasi più delicate della stagione.

Juve, il messaggio di Gatti

Su Instagram il difensore italiano ha scritto: “Gli esami hanno rilevato una microfrattura del perone. Sicuramente non mi fermerà neanche questo e farò di tutto per rientrare prima possibile. Grazie per i tanti messaggi che, ognuno di voi, mi ha mandato! Ora cercherò di stare più vicino possibile ai miei compagni in questo momento così importante della stagione”. Messaggio anche da parte di Pinamonti, l’autore del fallo che ha portato all’infortunio: “Mi dispiace tanto per il tuo infortunio. Ti auguro una pronta guarigione e che tu possa tornare in campo il prima possibile“. Nel frattempo arriva una notizia da brividi: Conte-Juve dicono che… <<<