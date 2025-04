Juve, Bremer: “Tornerò più forte di prima e vinceremo grandi titoli”

Dall'infortunio agli obiettivi per il futuro: le parole del difensore della Juve Gleison Bremer nel podcast "Bremer Inside"

Un inizio di stagione da top player vero, colonna portante della difesa della Juve. Poi il grave infortunio al legamento crociato, il lungo stop e il difficile percorso di recupero. Ora Bremer sta meglio ma per lui la stagione è già terminata. La speranza del brasiliano è quella di tornare a disposizione per il Mondiale per Club del prossimo giugno, obiettivo difficile ma possibile. Nel frattempo il difensore sta continuano la riabilitazione e tra un esercizio e l’altro ha iniziato un podcast “Bremer Inside”. Nel nuovo episodio l’ex Torino ha detto: “La Juve? Il momento più bello è stato l’anno scorso quando abbiamo vinto la Coppa Italia. Obiettivi futuri? Volevo continuare e cercare di vincere il campionato e qualcosa di ancora più grande, ma è una storia che devo ancora scrivere qui alla Juventus. Purtroppo mi sono infortunato ma tornerò più forte e daremo molte gioie ai tifosi, vinceremo grandi titoli!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer)

Juve, le parole di Bremer

“Il mio primo anno in Italia è stato difficile perché, oltre a tutte le normali difficoltà di adattamento, non giocavo e non andavo bene né dentro né fuori dal campo. Ma credo che tutto abbia uno scopo e un motivo, e ne è valsa la pena, per poter guardare indietro e vedere da dove sono partito e cosa ho dovuto fare per essere dove sono”, ha concluso. Nel frattempo arriva una notizia di calciomercato: Pedullà sgancia la bomba <<<