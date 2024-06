Mondiale per Club: tutte le informazioni sul torneo del 2025

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sul Mondiale per Club, parlando anche delle informazioni del torneo.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sul Mondiale per Club. Ecco il comunicato: “Nella prossima stagione, tra le tante novità in calendario, ci sarà anche la prima edizione del nuovo formato del Mondiale per Club – che avrà cadenza quadriennale, proprio come i Mondiali disputati dalle nazionali.

Un format diverso, che vede 32 squadre partecipanti – divise inizialmente in otto gruppi da quattro squadre che giocano in un formato girone all’italiana a partita singola. Le prime due squadre di ciascun girone accederanno agli ottavi di finale, con la fase a eliminazione diretta che sarà invece a gara unica, dagli ottavi alla finale. Un vero e proprio torneo, di cui andiamo a scoprire quali sono le squadre che prenderanno parte alla competizione alla quale è riuscita a conquistare l’accesso la Juventus – che avrà il via il prossimo 15 giugno 2025 (per concludersi il 13 luglio) negli Stati Uniti.

COME CI SI QUALIFICA AL MONDIALE PER CLUB La suddivisione delle squadre che hanno accesso alla competizione è legata prima di tutto a una scansione su base continentale (in cui Europa, Asia, America ecc hanno un numero prefissato di squadre partecipanti), per poi stabilire dei parametri relativi al ranking per portare alla scelta effettiva dei club che prendono parte al torneo. Per l’Europa si qualificano 12 squadre, ovvero le ultime quattro che hanno vinto la Champions League più altre otto in base al loro cammino in Champions League nelle ultime quattro stagioni. Oltre a queste poi ci sono sei squadre che arrivano dal Sudamerica; l’Asia, l’Africa e il Centro e Nord America hanno 4 posti. Infine un posto è riservato all’Oceania e uno di diritto al Paese ospitante”.