SOCIAL – Evra in carcere? L’ex Juve risponde ballando

L'ex Juve Patrice Evra ha voluto rispondere sui social alla notizia della sua condanna a 12 mesi di carcere

La notizia della condanna a 12 mesi di carcere di Patrice Evra ha fatto il giro del mondo. Il tribunale di Nanterre ha infatti condannato l’ex Juve per non aver pagato 900mila euro di alimenti alla sua ex moglie. L’ex terzino, però, non sembra essere molto preoccupato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrice Evra (@patrice.evra)

SOCIAL – Evra risponde alle accuse con un video

Capelli afro, divisa arancione da carcerato americano e video dietro alle sbarre mentre canta e gioca a basket: Evra ha deciso di rispondere in questo modo alla notizia. Il commento al post recita: “Fatemi mettere fine a questa notizia spazzatura: guardate quanto mi sono divertito in carcere“.