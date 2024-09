Juve, Cambiaso e Yildiz testimonial dell'Adidas Vivid Horizon Footwear Pack - JuveNews.eu

Tra i testimonial dell’ultimo kit di scarpini Adidas ci sono anche diversi giocatori della Juve. Ecco il comunicato del club bianconero: “Adidas ha presentato la sua linea di scarpini Vivid Horizon Footwear Pack, con nuovi aggiornamenti cromatici per l’intera gamma online. Il pack comprende rivisitazioni di tutte le serie Predator 24, F50 e Copa Pure 2, con disegni ispirati alle tonalità delle classiche partite del tardo pomeriggio sui campi di tutto il mondo. Con una suola adatta ad ogni superficie, gli amanti del calcio di tutto il mondo potranno liberare il loro pieno potenziale di velocità, tiro e controllo su qualunque terreno“.

Predator 24 – Realizzate all’insegna del goal, le Predator si presentano con un nuovo look elegante e una tomaia in platino e nero aurora con dettagli in turbo red.

Copa Pure 2 – Concepite per una perfetta connessione, le Copa Pure vantano una tomaia nero aurora, con riflessi platino e rosso fuoco, per tiri precisi che non passano certo inosservati. Il Vivid Horizon Pack è disponibile per la vendita online su scarpe calcio adidas e presso negozi selezionati adidas e rivenditori. Le Vivid Horizon saranno indossate da alcuni dei migliori giocatori di questo sport, tra cui Kenan Yıldız, Douglas Luiz, Nicolò Fagioli e Andrea Cambiaso tra gli altri