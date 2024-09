Marchisio: “La Juventus può rendere Yildiz un grande campione”

Claudio Marchisio ha parlato dell'attaccante della Juventus, Kenan Yildiz. Per l'ex bianconero, il talento turco può diventare un campione

Intervistato per il portale WinWin, Claudio Marchisio ha parlato dell’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz. Ecco le sue parole: “Ha un grande talento che oggi lo ha portato a raggiungere la prima squadra e a giocare da titolare. Adesso deve dimostrare a sé stesso e a tutti che può crescere, penso che abbia grandissime qualità. È un giovane con valori importanti. Con il sostegno della Juventus può fare i passi che gli permetteranno di diventare un grande campione. Ma la strada è ancora lunga, dipende da lui. Perchè la Juve è club vincente è forte dentro e fuori dal campo e ci vuole tempo e un po’ di fortuna per ricreare una serie di vittorie consecutive. Comunque sono sicuro che la Juventus tornerà ai massimi livelli”.

Marchisio: “La lega araba sta alzando il suo valore”

Lo storico giocatore della Juventus ha poi parlato dell’emergente lega araba: “La lega araba sta alzando il suo livello, non solo attraverso l’ingaggio di giocatori e allenatori importanti, ma anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture. Dovranno poi pensare anche a fare il passo successivo, ovvero creare talenti in patria. Saud Abdulhamid alla Roma? Ultimamente l’ho seguito. Sarà per lui una bellissima esperienza, che potrà farlo crescere molto. Il fatto che sia uno dei primi giocatori ad arrivare dall’Arabia sicuramente ‘ispirerà’ compagni e connazionali più giovani a puntare ad una carriera ad alti livelli”.