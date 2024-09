Serie A, rapina in casa di D'Aversa: le parole dell'allenatore dell'Empoli - JuveNews.eu

Brutto episodio di cronaca in Serie A: la casa dell'allenatore dell'Empoli D'Aversa è stata rapinata. Le sue parole sui social

Brutto episodio di cronaca per l’allenatore dell’Empoli Roberto D’Aversa. Nella notte di martedì 10 settembre 2024, infatti, la sua casa è stata rapinata. Al ritorno alla propria abitazione, infatti, il tecnico ha trovato la porta di casa aperta e la casa a soqquadro. D’Aversa e la sua famiglia stanno bene anche se impauriti e sotto choc, in particolar modo la più piccola dei suoi tre figli. Su Instagram l’allenatore ha scritto: “È stato un momento difficile, ma è già alle spalle, lontanissimo. La porta di casa aperta, la privacy violata, la paura. Grazie alle forze dell’ordine, agli empolesi e allo straordinario amore della mia famiglia. Un brutto episodio che appartiene già al passato. Si continua a lavorare per Empoli-Juve“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto D’Aversa (@roberto_daversa)

Serie A, D’Aversa pensa a Empoli-Juve

Bisogna quindi guardare subito avanti, senza farsi spaventare troppo da quanto successo. D’Aversa ha deciso di ricominciare subito a pensare al lavoro e in particolare alla sfida di Serie A che vedrà il suo Empoli sfidare la Juventus, in programma sabato 14 settembre alle 18:00. Gli azzurri hanno iniziato la stagione alla grandissima, settimi in classifica con 5 punti conquistati in tre giornate, appena due in meno della squadra di Thiago Motta. I bianconeri non dovranno quindi sottovalutare l’avversario.