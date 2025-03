Bologna, Ferguson: “Thiago Motta importante per il mio sviluppo”

Ferguson ha parlato dell'allenatore Thiago Motta: il centrocampista del Bologna ha spiegato il ruolo avuto dal tecnico nella sua crescita

Intervistato per destinationcalcio.com, Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, ha parlato del tecnico uscente dalla Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “La scorsa stagione con Motta è stata fantastica. Ha avuto un ruolo importante nel mio sviluppo qui in Italia. Mi ha dato molta fiducia e sicurezza, e ho imparato molto da lui. La Serie A è al top, al massimo livello, quindi volevo giocare regolarmente con giocatori di alto livello e anche contro avversari di alto livello. Volevo uscire dalla mia zona di comfort. È qui che migliori come giocatore. Per farlo, non c’è molto di meglio che trasferirsi in un paese diverso, dover imparare una cultura e una lingua diversa”.

Ferguson: “Gioco di Motta strategico. Quello di Italiano è più intenso”

Inoltre, sulla differenza tra il precedente tecnico del Bologna e l'attuale allenatore Vincenzo Italiano, il calciatore ha detto: "Ha uno stile diverso. Ogni allenatore ha stili e idee diverse. Con Motta giocavamo un calcio un po' più strategico. Con Italiano è più intenso. Attacchiamo molto di più, il che significa che dobbiamo difendere molti più contropiedi, ma è il modo in cui vuole giocare e si adatta ai ragazzi. Tutti ci credono, come si può vedere dai risultati, e le cose stanno andando davvero bene".