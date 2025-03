Serie A, l’ad De Siervo: “Multe da 5000 euro per il pezzotto: chi sbaglia paga”

Intervistato dal Corriere della Sera l'amministratore delegato della Lega Serie A De Siervo ha parlato della lotta alla pirateria e non solo

Intervistato dal Corriere della Sera l’amministratore delegato della Lega Serie A De Siervo ha parlato della lotta alla pirateria: “Abbiamo già fatto molto nella lotta alla pirateria, ora attendiamo che la Guardia di Finanza commini le multe da 5.000 euro agli utenti finali del pezzotto per dimostrare che chi sbaglia paga”.

Serie A, le parole dell’ad De Siervo

Nel frattempo la Lega Serie A è al lavoro su diversi modi per rendere il calcio italiano sempre più interessante e soprattutto fruibile a tutti attraverso mezzi e piattaforme diverse. A proposito De Siervo ha spiegato: "Per soddisfare le diverse esigenze non possiamo ignorare che cambiano gli strumenti di informazione. I boomers guardano la partita su un device tradizionale e leggono quotidiani. La Generazione X oltre alla tv fa uso della radio. I Millennials viaggiano su YouTube, la Generazione Z su Twitch e TikTok. È un lavoro mastodontico da fare. Per ogni segmento di clientela occorre pensare un prodotto differente. C'è chi segue l'evento live e chi preferisce limitarsi agli highlights. I più giovani amano l'interazione, infatti l'applicazione di DAZN, Fan Zone, sta riscuotendo notevole successo".