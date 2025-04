Lotta Champions, Juve quinta in classifica: il calendario a confronto

Chi si qualificherà per la prossima Champions? Andiamo alla scoperta dei calendari a confronto di Bologna, Juve, Lazio, Roma e Fiorentina

Grazie alla vittoria di misura sul Genoa Igor Tudor ha iniziato al meglio il suo percorso sulla panchina della Juve. I bianconeri sono quinti in classifica a -1 dal Bologna quarto, in una lotta per la Champions League agguerritissima. Insieme ai rossoblù e ai bianconeri, infatti, ci sono anche Lazio, Roma e Fiorentina, tutte raggruppate nel giro di pochissimi punti. Chi riuscirà ad arrivare tra le prime quattro? Andiamo alla scoperta dei calendari a confronto delle squadre in lotta Champions:

Calendario Bologna

Bologna-Napoli (6 aprile)

Atalanta-Bologna (13 aprile)

Bologna-Inter (20 aprile)

Udinese Bologna (27 aprile)

Bologna-Juve

Milan-Bologna

Fiorentina-Bologna

Bologna-Genoa

Calendario Juve

Roma-Juventus (6 aprile)

Juventus-Lecce (13 aprile)

Parma-Juventus (20 aprile)

Juventus-Monza (27 aprile)

Bologna-Juve

Lazio-Juve

Juve-Udinese

Venezia-Udinese

Calendario Lazio

Atalanta-Lazio (6 aprile)

Lazio-Roma (13 aprile)

Genoa-Lazio (21 aprile)

Lazio-Parma (27 aprile)

Empoli-Lazio

Lazio-Juve

Inter-Lazio

Lazio-Lecce

Calendario Roma

Roma-Juventus (6 aprile)

Lazio-Roma (13 aprile)

Roma-Verona (19 aprile)

Inter-Roma (27 aprile)

Roma-Fiorentina

Atalanta-Roma

Roma-Milan

Torino-Roma

Calendario Fiorentina

Milan-Fiorentina (5 aprile)

Fiorentina-Parma (13 aprile)

Cagliari-Fiorentina (21 aprile)

Fiorentina-Empoli (27 aprile)

Roma-Fiorentina

Venezia-Fiorentina

Fiorentina-Bologna

Udinese-Fiorentina

Serie A, la classifica aggiornata

Di seguito ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo 30 giornate:

Inter 67 (30)

Napoli 64 (30)

Atalanta 58 (30)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 52 (30)

Fiorentina 51 (30)

Milan 47 (30)

Udinese 40 (30)

Torino 39 (30)

Genoa 35 (30)

Como 30 (30)

Verona 30 (30)

Cagliari 29 (30)

Parma 26 (30)

Lecce 25 (30)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (30)

Nel frattempo arriva una notizia da brividi: Conte-Juve dicono che… <<<