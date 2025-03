Germania-Italia, la probabile formazione di Spalletti

La probabile formazione scelta da Spalletti in vista della partita di Nations League in programma a Dortmund tra Germania e Italia

Dopo la sconfitta per 1-2 nel match di andata l’Italia si prepara a scendere di nuovo in campo contro la Germania in Nations League. Gli Azzurri vorranno vincere a ogni costo così da superare il turno e avere un girone di qualificazione per i Mondiali 2026 leggermente più abbordabile. Battere i tedeschi a Dortmund sarà però particolarmente complesso. Ma come scenderà in campo l’Italia?

Italia, la probabile formazione contro la Germania

Il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti si prepara a puntare ancora sul 3-5-1-1 che nella sfida di andata ha messo molto in difficoltà la Germania. In porta Donnarumma, con Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni a comporre la linea di difesa a tre. Sulle fasce Politano e Udogie, mentre a centrocampo si scaldano Barella, Tonali e Ricci. In attacco con Retegui che ha lasciato il ritiro non restano molte alternative: pronto Raspadori a supporto di Kean, con Daniel Maldini pronto a subentrare a partita in corso. A proposito di infortunati: non ci sarà Cambiaso, che è ancora alle prese con un problema alla caviglia ed è tornato a Torino.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Schlotterbeck; Gross, Goretzka; Amiri, Musiala, Adeyemi; Kleindienst. Ct: Nagelsmann.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Tonali, Ricci, Udogie; Raspadori; Kean. Ct: Spalletti.

