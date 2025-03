Serie A, Panchina d’Oro a Inzaghi: premiato anche Gasperini

Inzaghi, vincitore dell'ultimo Scudetto, si è aggiudicato il premio della Panchina d'Oro: trofeo speciale anche per il tecnico Gasperini

E’ Simone Inzaghi il vincitore dell’ultima Panchina D’Oro in Serie A. L’allenatore dell’Inter, vincitore dello Scudetto nella passata stagione e attuale capolista in quella in corsa, ha conquistato il trofeo superando ai voti Gian Piero Gasperini dell’Atalanta e Vincenzo Italiano del Bologna, l’anno scorso alla Fiorentina. Vittoria netta per il tecnico dei nerazzurri il quale ha ricevuto 26 voti contro i 14 di Gasperini e i 4 di Italiano. Una Panchina d’Oro speciale è però stata assegnata anche al mister della Dea per la conquista dell’Europa League. Di seguito le parole espresse da Gasperini dopo il premio ricevuto.

Le parole di Gasperini

"Con risultati così non è solo il lavoro di un allenatore, ma di tutta la società e lo staff. E dietro poi c'è una città, ripenso alla gioia di Bergamo. E' stato un percorso fantastico che mai ci saremmo aspettati, l'abbiamo creato gara dopo gara. Penso a tutti gli allenatori, soprattutto a quelli un po' in difficoltà. Quando succede non lo facciamo solo professionalmente, spesso c'è una gogna mediatica sul personale. Questo non mi piace. Un pensiero va anche a queste persone, mi riferisco nello specifico a Thiago Motta in questo momento. Non è che vincendo questa coppa è cambiato qualcosa per me, la vittoria di un allenatore è il migliorare i calciatori ogni giorno".