Serie A, Nani: “Convinto che Deulofeu giocherà ancora”

Nani, ds dell'Udinese, ha parlato delle condizioni di Deulofeu, dichiarandosi convinto di vederlo nuovamente calcare i campi della Serie A

Intervistato per il Messaggero Veneto, Gianluca Nani, direttore sportivo dell’Udinese, ha fatto il punto della situazione sulla rosa a disposizione per la Serie A. Ecco le sue parole: “Investiamo per cercare capitale e plusvalenze per il club. Per farlo dobbiamo arrivare prima degli altri, possiamo dire che sono arrivati giocatori bravissimi che saranno il futuro. Bravo lo stiamo conoscendo e presto vedremo Pizarro. Poi, senza fare torto agli altri, per me Atta farà molto bene, così come Sava. Abbiamo venduto i giocatori che era giusto vendere, quanto a Perez non era un’operazione contemplata e vantaggiosa sia dal punto di vista economico che tecnico. Potevamo aspettare un altro anno, ma quando un giocatore che ha dato molto come Perez ti fa capire insistentemente che vuole andare via, allora è giusto anche lasciarlo partire. La riprova di tutto questo discorso è stato l’arrivo di Tourè alle 23.59 dell’ultimo giorno di mercato, anche perché si era messo di mezzo un club saudita con una buona offerta”.

Nani su Sanchez e Deulofeu

Inoltre, il dirigente del club friulano ha parlato delle condizione di Alexis Sanchez e Gerard Deulofeu: “Sanchez è già importante per la grande mentalità che ci sta dando. Lo aspettiamo senza fretta. Così come Deulofeu, che al momento deve solo pensare a stare bene. Ha un rapporto tale col club che non ci saranno problemi per tornare a vestire la nostra maglia”.