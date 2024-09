Serie A, l’approfondimento sugli acquisti della Roma

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Roma, parlando anche del calciomercato dei giallorossi.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Roma. Ecco il comunicato: “La sessione estiva di calciomercato si è chiusa ufficialmente alla mezzanotte di venerdì 30 agosto, ma per le squadre che puntano a rinforzarsi c’è ancora l’opportunità di ingaggiare giocatori svincolati. In questa direzione si è mossa la Roma di De Rossi, che dopo un avvio di stagione in salita (pareggio con il Cagliari e la Juventus, sconfitta casalinga contro l`Empoli) ha deciso di puntellare il reparto difensivo con due innesti di lusso. Mario Hermoso, nato nel 1995, è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, facendo la sua prima esperienza tra i professionisti in prestito al Real Valladolid, dove gioca principalmente come terzino sinistro in Segunda División. Dopo un`altra stagione con il Real Castilla in terza divisione, nel 2017 si trasferisce all`Espanyol, dove si afferma come centrale difensivo in una linea a quattro, totalizzando 59 presenze e 4 gol in due anni. Nel 2019 l`Atlético Madrid lo acquista e Hermoso diventa un pilastro della difesa dei Colchoneros, collezionando 174 presenze e 10 gol in cinque stagioni, giocando regolarmente in Champions League e contribuendo alla vittoria della Liga nella stagione 2020/21. Difensore centrale di piede mancino, può essere impiegato anche come terzino sinistro. Forte fisicamente, abile nel gioco aereo e nei tackle, Hermoso approda alla Roma per la sua prima avventura fuori dalla Spagna”.

La carriera di Hummels

“Mats Hummels, invece, inizia la sua carriera calcistica nel Bayern Monaco all`età di 6 anni, seguendo le orme del padre, che lavora per il club bavarese. Attraversa tutte le giovanili del Bayern, ma con la prima squadra riesce a collezionare solo due presenze ufficiali. A 20 anni, si trasferisce al Borussia Dortmund, dove la sua crescita coincide con quella del club, soprattutto sotto la guida di Jürgen Klopp. Con il tecnico tedesco, Hummels diventa una colonna portante della squadra, contribuendo alla conquista di due Bundesliga consecutive nel 2010/11 e 2011/12, e arrivando in finale di Champions League nel 2013, dove il Dortmund si arrende solo all`89° minuto contro il Bayern Monaco. Con la nazionale tedesca, Hummels si afferma presto come titolare fisso e vince il Mondiale 2014 in Brasile. Dopo nove stagioni con il Borussia, torna al Bayern Monaco, dove vince altri tre titoli nazionali in tre stagioni. Nel 2019 fa ritorno al Borussia Dortmund, diventando una leggenda del club renano e del “Der Klassiker”, la storica rivalità con il Bayern. Ora, a 35 anni, anche Hummels si prepara per la sua prima esperienza fuori dalla Germania. Con l’arrivo di Hermoso e Hummels, la Roma si è assicurata due difensori di altissimo livello e di grande esperienza internazionale. La sfida per De Rossi sarà quella di integrarli rapidamente nel calcio italiano, trasformandoli in pilastri della difesa giallorossa”.