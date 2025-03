Serie A, Arnautovic non si nasconde: “Puntiamo a vincere tutto”

L'Inter non si nasconde e punta a vincere tutto: le parole di Arnautovic al termine della partita tra Austria e Serbia

L’Inter è l’unica squadra di Serie A ancora in gioco in ogni competizione possibile: prima in campionato, in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di Champions League. Vincere il Triplete è di certo complesso ma i nerazzurri ci credono, come sottolineato anche da Arnautovic al termine della partita tra Austria e Serbia: “Puntiamo a vincere tutto. Io l’ho già detto, il Triplete l’ho vinto da tifoso, sarei bugiardo a dire il contrario: adesso sono un giocatore vero, gioco un po’ di più e cerco di dare tutto per l’Inter. Se puntiamo a vincere tutte e quattro le competizioni che affronteremo? Certamente”.

Le parole di Arnautovic

Per Arnautovic non è stata fin qui una stagione semplice, fermato da diversi infortuni. Anche contro la Serbia l'attaccante ha avuto dei problemi di natura fisica, anche se ora la situazione sembra già essere sotto controllo. In zona mista ha infatti detto: "Ho avuto improvvisamente paura, mi sono sentito male e frastornato, forse a causa del dolore fortissimo che avevo al ginocchio in precedenza. Prima il ginocchio, poi ho sentito una pressione enorme nella parte superiore dello stomaco e nello stesso momento ho avuto un attacco di panico. Il medico mi ha fatto un rapido controllo, ora è tutto a posto".