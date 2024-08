Serie A, Mkhitaryan è sicuro: “L’obiettivo è alzare trofei”

L'Inter è ancora la favorita per la vittoria della Serie A? Mkhitaryan non ha dubbi: "Lotteremo per lo scudetto"

Chi è la squadra favorita per la vittoria della Serie A? Per molti resta l’Inter campione in carica, che con gli arrivi di Taremi e Zielinksi non ha fatto altro che potenziarsi ancora.

Serie A, le parole di Mkhitaryan

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Mkhitaryan ha detto: “Siamo l’Inter, l’obiettivo è alzare trofei. E adesso come un anno fa, tutti sanno che lotteremo per vincere di nuovo lo scudetto. In generale, vogliamo far meglio di un anno fa. E quindi in Champions il traguardo è fare ancora più strada. E poi c’è il Mondiale per club: oggi è una cosa lontana, avremo tempo per pensarci, ma è un qualcosa che affascina”.