Serie A, Dybala verso l’Arabia: la Roma lo autorizza a trattare

Paulo Dybala potrebbe lasciare presto la Roma e la Serie A: il club capitolino avrebbe autorizzato il calciatore a trattare la sua cessione

Ore frenetica nella capitale per Paulo Dybala. Dopo che, nei giorni scorsi, il calciatore avrebbe rifiutato le avance di un club arabo per rimanere in Serie A e nella Roma, ora tutto potrebbe cambiare. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Carlos Novel, agente del calciatore, starebbe trattando il giocatore con i rappresentanti dell’Al Qadsiah.

La Roma spinge per la cessione di Dybala

Più dell’offerta della società araba, la grande sorpresa sarebbe la volontà della Roma di privarsi di Dybala. La società sarebbe infatti orientata a liberarsi dell’ingaggio del calciatore. Se tali indiscrezioni fossero confermate, le strategie e le ambizioni dei giallorossi in Serie A e nelle competizioni europee per questa stagione diverrebbero un punto interrogativo.