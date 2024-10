Serie A, Fonseca: “Rigori? Non voglio contribuire a questo circo”

Fonseca ha parlato dei contatti da rigore dell'ultima in Serie A: il tecnico ha preferito non entrare nel merito delle decisioni arbitrali

Intervistato ai microfoni di DAZN a seguito dell’ultima sconfitta del Milan contro la Fiorentina in Serie A, ha parlato l’allenatore dei rossoneri, Paulo Fonseca. Ecco le sue parole: “Non voglio contribuire a questo circo. Ogni minimo contatto è rigore, il calcio non è così. Non voglio parlare dei rigori. Fino a oggi abbiamo fatto bene con questo sistema di gioco. A noi è mancata l’aggressività nel primo tempo, per loro è stato troppo facile nei gol. Chiaramente è stato un problema di aggressività e di duelli difensivi. Penso che quando sbagliamo due rigori e prendiamo un gol come il secondo diventa difficile vincere“.

Fonseca: “Non so perché non ha calciato Pulisic…”

Il tecnico del Milan ha proseguito: “Abbiamo sempre 3 o 4 calciatori dentro l’area di rigore, devo riguardare la partita. Mi sembra che abbiamo avuto diversi uomini quando abbiamo fatto dei cross, forse i cross peccavano di qualità. Ho tolto Leao per una scelta mia, volevo più profondità con Okafor. Per Pulisic avevo paura perché durante la settimana ha avuto un problema al flessore, quindi lo abbiamo gestito. Il rigorista è Pulisic, per noi è chiaro. Non so perché oggi i giocatori abbiano cambiato, ma questo non succederà più. I rigori li batte Pulisic”.