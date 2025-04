Women, il recap delle bianconere in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della sfide in Nazionale.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Il racconto e i risultati delle gare affrontate dalle varie nazionali femminili che in questi giorni sono impegnati con la UEFA Women’s Nations League, oltre alla sfida amichevole che ha coinvolto il Canada contro l’Argentina. Tante le giocatrici bianconere in campo: vediamo com’è andata nella ricca giornata di ieri piena di sfide. ITALIA KO CONTRO LA SVEZIA DI BENNISON Partiamo con il nostro recap dalla sconfitta beffarda subita dall’Italia femminile contro la Svezia a Solna, con le azzurre superate soltanto nel finale a causa di un rigore realizzato a tempo praticamente scaduto che fissa il punteggio sul 3-2 e che costringe la squadra allenata dal ct Soncin a incassare il secondo ko in fila. Tra le fila della selezione scandinava anche Hanna Bennison, subentrata negli ultimi 20 minuti di partita, mentre con l’Italia sono scese in campo dal primo minuto le bianconere Lenzini, Boattin e Beccari, con Schatzer e Cantore subentrate a gara in corso. Match di UEFA Women’s Nations League come quello affrontato e vinto dalla Danimarca in trasferta contro il Galles: gara terminata 1-2 e conquistata dalla squadra ospite grazie alla rete decisiva di Amalie Vangsgaard – partita dalla panchina e poi determinante nella ripresa con una prodezza da oltre 40 metri; una conclusione che ha sorpreso Clark lontana dai pali, infilandosi in maniera perfetta sotto la traversa”.

Le altre gare

"VINCE LA FRANCIA, SOLTANTO UN PAREGGIO PER LA NORVEGIA Successo anche per la Francia di Peyraud-Magnin, titolare nella rotonda affermazione per 2-0 in trasferta delle transalpine contro la Svizzera di Calligaris – partita anche lei in campo dal primo minuto con le elvetiche, che subiscono due reti nel primo tempo e restano fisse a quota un punto dopo tre partite nel girone di UEFA Women's Nations League insieme a Norvegia e Islanda – che si sono a loro volta sfidate nella giornata di ieri, chiudendo sullo 0-0 un match in cui la bianconera Harviken è rimasta in campo per 90 minuti. Resta in panchina Krumbiegel nella larga vittoria per 4-0 in trasferta contro la Scozia della Germania, così come Proulx nel successo per 3-0 del suo Canada nella sfida amichevole dominata contro l'Argentina".