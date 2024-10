Conterio: “Serie A d’accordo sulla chiusura anticipata del mercato”

Marco Conterio ha fatto il punto sull'ultima ipotesi di una chiusura anticipata dei mercati europei: decisione che farebbe felice la Serie A

Nel suo editoriale su Tmw, Marco Conterio ha fatto il punto sull’ipotesi di chiudere il calciomercato europeo prima dell’inizio dei rispettivi campionati, compresa la Serie A. Ecco cosa ha detto: “Le piccole cose, quelle più semplici, quando arrivano e stravolgono l’ordine e lo status quo sembrano una rivoluzione. E in questo caso, quando prevale e vince la logica sull’improvvisazione, sulle complicazioni, allora c’è da esultare. Eccome. La notizia rimbalzata negli scorsi giorni in Inghilterra e anticipata dal Times trova ben più che una conferma nei salotti del calcio italiano e internazionale. Le grandi leghe sono d’accordo, e tutte le componentistiche altrettanto, su un punto che rivoluzionerà il calciomercato: chiudere prima dell’inizio dei grandi campionati. Tutti insieme. Una proposta partita già la scorsa estate proprio dall’Italia e naufragata dopo lo stop della Liga. Le ultime resistenze, al momento, arrivano sempre dalla Spagna ma il pressing degli altri quattro campionati è forte. Gli iberici non hanno ancora preso una decisione globale, le componenti di calciatori e allenatori spingono per il sì, da capire cosa vorranno fare i club”.

Conterio: “Quasi tutti felici della decisione”

Il giornalista ha proseguito: “Era un grido d’aiuto da parte degli allenatori e pure dei dirigenti. Chiudere il mercato con una data unica in Europa e prima del via dei campionati. Le società di Premier League hanno avuto un summit londinese negli scorsi giorni: attorno a un tavolo hanno stabilito, praticamente all’unanimità, che la decisione può e deve essere presa. Solo che non può essere di un unico campionato, altrimenti questa soluzione rischierebbe di diventare un harakiri. Serve sintonia con le grandi leghe ma la Premier si è subito mossa con i vertici delle altre leghe e le risposte sono sembrate univoche da parte di tutti. Non solo chiudere il calciomercato prima del via del campionato di riferimento ma farlo tutti insieme. Tutti felici? Quasi”.