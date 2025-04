Juve, i convocati per la Roma: torna Cambiaso

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della lista dei convocati.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Rientrano Andrea Cambiaso e Douglas Luiz, assenti da qualche settimana, per via di infortuni subiti prima della sosta. Ecco il comunicato sulla lista dei convocati per la gara con la Roma: “Dopo il successo casalingo contro il Genoa grazie alla splendida rete di Yildiz, la Juventus è pronta per affrontare in trasferta la Roma. Appuntamento fissato per domani, domenica 6 aprile 2025, alle ore 20:45 nella Capitale. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Igor Tudor per la sfida contro la formazione giallorossa”.

Sull’elenco dei convocati

“SERIE A | ROMA-JUVENTUS, I CONVOCATI 2 Alberto 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 12 Veiga 15 Kalulu 16 McKennie 19 Thuram 20 Kolo Muani 22 Weah 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 37 Savona 38 Daffara 40 Rouhi 51 Mbangula”. Intanto ecco le parole di Savicevic<<<