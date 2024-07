Serie A – L’ex Juve Conte: “Difficile annullare il gap con l’Inter”

Chi vincerà la prossima Serie A? Le parole dell'ex Juve Antonio Conte intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Napoli

Chi vincerà la prossima Serie A? Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Napoli l’ex Juve Antonio Conte ha detto: “Difficile annullare il gap con l’Inter in due giorni di lavoro. Questa è la realtà dei fatti, quando si fanno dei pronostici bisogna essere ragionevoli, altrimenti si rischia di dire qualcosa di non vero”.

Serie A – Napoli, le parole di Conte

“Sappiamo che c’è questo distacco, in più è andato via Zielinski, andando proprio all’Inter. Non sappiamo come finirà l’accordo che potrebbe portarci a perdere Osimhen, il nostro giocatore più forte. A me non fanno paura le previsioni. Noi lasciamo parlare gli altri e restiamo concentrati. L’anno scortso abbiamo fatto un campionato assurdo e dobbiamo assolutamente migliorare, puntando a tornare nelle Coppe europee dalle porte principali, questo è il nostro obiettivo, altrimenti qualcuno dovrebbe rinchiudermi”.