Chiellini: “Meglio Conte o Allegri? Non so scegliere…”

Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Conte e Allegri.

Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Dopo Ronaldo-Messi la domanda che più mi hanno fatto negli anni è chi preferisco tra Conte e Allegri. E’ come chiedere se voglio più bene a mamma o papà. Per me sono stati gli allenatori più importanti della carriera, con cui ho condiviso più anni della mia vita. Sono due allenatori molto diversi, li metto sullo stesso livello. Sono venuti alla Juve nel momento perfetto per entrambi. Con Antonio ho vissuto anche due anni bellissimi in Nazionale. Antonio richiede molto di più, ma anche Max nel momento giusto sa alzare la pressione. Antonio lavora di più nel quotidiano e richiede molto a livello fisico e mentale. Max è bravo ad alzare e abbassare i ritmi e la tensione. Entrambi si comportano a seconda delle squadre che hanno. Conte ha avuto una squadra e quella di Allegri era diversa completamente. C’era bisogno di un lavoro diverso. Ho amato lavorare con entrambi. Non potrei scegliere tra i due”.