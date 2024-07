Serie A, le amichevoli pre-campionato del Lecce

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle amichevoli pre-campionato del Lecce di Gotti.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul Lecce. Ecco il comunicato sulla amichevoli pre-campionato della squadra salentina, in vista della prossima stagione di Serie A, con i giallorossi che hanno come obiettivo la salvezza: “L’U.S. Lecce comunica che è stato definito il primo test d’allenamento che i giallorossi disputeranno durante la fase del ritiro precampionato di Neustift (14 – 28 luglio). Mercoledì 17 luglio, alle ore 17:00, presso il SSV Neustift – Stadion, i ragazzi di mister Gotti affronteranno l’U.S. Saval Maddalena. Come già comunicato in precedenza, mercoledì 24 luglio alle ore 19:30 i giallorossi affronteranno, alla Raiffeisen Arena di Linz (Austria), il Galatasaray”.