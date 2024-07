Lega Serie A, il ricordo del compianto Gianluca Vialli

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota su Gianluca Vialli, ex bianconero, nel giorno del suo compleanno.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota su Gianluca Vialli. Ecco il comunicato: “1964: nasceva Gianluca Vialli, scomparso nel 2023. L’ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, 326 presenze e 123 gol in Serie A, è stato uno dei pochi ad aver vinto tutte e 4 le competizioni Uefa per club (Champions, Coppa Uefa, Coppa delle Coppe e Supercoppa Europea).

In carriera ha vinto anche due scudetti (Sampdoria 1991, Juventus 1995), quattro Coppe Italia, e due Supercoppe Italiane, oltre a Coppa di Lega, Coppa d’Inghilterra e Charity Shield con il Chelsea. 2006: l’Italia vince il quarto titolo Mondiale della propria storia, a Berlino, battendo la Francia dopo i calci di rigore. Regolamentari e supplementari si erano chiusi sull’1-1, con reti di Zidane su rigore (7’) e Materazzi (19’). Nella serie dei rigori è Grosso a segnare il tiro decisivo per l’Italia, mentre in precedenza Zidane era stato espulso al 111’ per una testata a Materazzi”.