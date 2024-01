Da Vlahovic a Cambiaso: tutte le statistiche post Lecce-Juve

Da inizio gennaio 2024, Dusan Vlahovic è il miglior marcatore nei maggiori cinque tornei europei: cinque reti per lui. Dusan Vlahovic è uno dei due giocatori – insieme a Lautaro Martinez – ad essere andato in doppia cifra di reti in ognuna delle ultime quattro stagioni di Serie A (dal 20/21 al 23/24). Vlahovic ha trovato il gol in tre trasferte di fila per la prima volta nella sua carriera in Serie A, ed è il secondo giocatore della Juventus negli ultimi 50 anni ad andare in doppia cifra di gol in due campionati di Serie A consecutivi prima di compiere 24 anni – il primo è stato Paulo Dybala.